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07:24, 31 мая 2023Россия

ВСУ нанесли массированный удар по приграничному российскому региону

Гладков заявил о массированном ударе по Шебекино, пострадали четыре человека

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

По Шебекино Белгородской области в ночь на среду, 31 мая, был нанесен массированный удар, пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, двоих пострадавших доставили в больницу Белгорода, еще двое отказались от госпитализации. У одного из раненых диагностировали осколочные ранения шеи и спины, медики оценивают состояние россиянина как тяжелое, у пострадавшей женщины зафиксировали осколочные ранения руки и предплечья.

«Снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей», — описал разрушения Гладков.

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Губернатор уточнил, что сотрудники администрации уже занялись подворовым обходом территорий, чтобы начать восстановительные работы. Гладков назвал предстоящий объем работ очень большим, пообещав что все разрушения будут ликвидированы в кратчайшие сроки.

31 мая Гладков уже сообщал об обстреле Шебекино. Тогда он уточнял, что после обстрела загорелся транспорт и повреждены жилые дома, также пострадала женщина.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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