В Белгородской области после обстрела загорелся транспорт и пострадала женщина
Белгородский губернатор Гладков сообщил, что в Шебекино после обстрела горит транспорт
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Шебекино произошел очередной обстрел, после которого загорелся транспорт.
«Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже», — отметил глава приграничного региона, уточнив, что по предварительной информации, пострадала женщина.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 30 мая, обстреляли дом престарелых в городе Шебекино Белгородской области.
Граничащая с Украиной Белгородская область регулярно обстреливается. 27 мая Гладков рассказал, что три жителя Шебекино получили ранения, их госпитализировали.