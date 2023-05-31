В Белгородской области после обстрела загорелся транспорт и пострадала женщина

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что в Шебекино после обстрела горит транспорт

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Шебекино произошел очередной обстрел, после которого загорелся транспорт.

«Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже», — отметил глава приграничного региона, уточнив, что по предварительной информации, пострадала женщина.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 30 мая, обстреляли дом престарелых в городе Шебекино Белгородской области.

Граничащая с Украиной Белгородская область регулярно обстреливается. 27 мая Гладков рассказал, что три жителя Шебекино получили ранения, их госпитализировали.