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23:33, 27 мая 2023Россия

Стало известно о пострадавших при обстреле ВСУ детях в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавших при обстреле ВСУ двух детях

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Один человек погиб и трое жителей Шебекино были ранены при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы российского региона, всем пострадавшим будем оказана необходимая медицинская помощь. «Самое страшное — погиб человек. Утешить близких невозможно, это утрата невосполнима. Трое ранены. Среди них двое детей», — подчеркнул политик.

По его данным, населенный пункт за день пять раз подвергался обстрелу со стороны Украины. Кроме того, он рассказал, что на въезде в город сам попал под обстрел. Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Шебекино из реактивных систем залпового огня (РСЗО), один снаряд упал возле ледового дворца.

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    Марина Совина
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