Глава российского региона попал под обстрел со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел со стороны Украины в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел в Шебекино, об этом глава российского региона рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, населенный пункт пять раз находился под обстрелом со стороны Украины. Как уточнил политик, попасть туда он смог только со второго раза. «Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины», — подчеркнул он. Гладков добавил, что снаряды разрывались на соседней улице.

23 мая российские военные заблокировали и разгромили проникших на территорию Белгородской области диверсантов. В результате было уничтожено более 70 украинских диверсантов. Их остатки были отброшены из российского региона на территорию Украины, по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации, отметили в Минобороны РФ.