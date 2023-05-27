Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:56, 27 мая 2023Россия

Глава российского региона попал под обстрел со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел со стороны Украины в Шебекино
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел в Шебекино, об этом глава российского региона рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, населенный пункт пять раз находился под обстрелом со стороны Украины. Как уточнил политик, попасть туда он смог только со второго раза. «Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины», — подчеркнул он. Гладков добавил, что снаряды разрывались на соседней улице.

23 мая российские военные заблокировали и разгромили проникших на территорию Белгородской области диверсантов. В результате было уничтожено более 70 украинских диверсантов. Их остатки были отброшены из российского региона на территорию Украины, по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации, отметили в Минобороны РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине выдвинули Москве встречные условия для мирного урегулирования конфликта. Что об этом думают в России?
    Москвичи поделились воспоминаниями о книжной лотерее в советские годы
    Глава российского региона попал под обстрел со стороны Украины
    Состояние Маска и Безоса превысило средства Минфина США
    Правительство утвердило повышение экспортных пошлин на зерно
    Путин заявил о наказавших себя западных странах
    Российский посол высказался о сроках завершения украинского конфликта
    В Италии решили уничтожить 15 миллионов доз вакцины от COVID-19
    В Абхазии высказались об отмене Россией виз для граждан Грузии
    В МИД обещали ответить на антироссийские шаги Германии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.