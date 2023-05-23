Минобороны заявило о разгроме проникших в Белгородскую область диверсантов

Минобороны заявило, что проникшие в Белгородскую область диверсанты разгромлены

Российские военные заблокировали и разгромили проникших на территорию Белгородской области диверсантов. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Там уточнили, что разгромить диверсантов удалось огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями подразделений Западного военного округа.

По сообщению министерства, в российском регионе ликвидировано более 70 украинских диверсантов. Также оказались уничтожены четыре бронеавтомобиля и пять пикапов диверсионно-разведывательной группы.

В Белгородской области действует режим контртеррористической операции. По последним данным, в результате атаки ДРГ пострадали 12 человек.

Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, сложившаяся ситуация вызывает глубокую обеспокоенность. «Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны, это требует от нас больших усилий», — сказал пресс-секретарь главы государства.