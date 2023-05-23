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12:41, 23 мая 2023Россия

Кремль высказался об украинских диверсантах в Белгородской области

Песков заявил, что заход ДРГ ВСУ в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / TASS Host Photo Agency / Reuters

Заход украинских диверсантов в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны, это требует от нас больших усилий», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Специальная военная операция на Украине продолжается, чтобы не допускать такого впредь, отметил он.

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22 мая губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Он уточнил, что для ликвидации диверсантов принимали меры Вооруженные силы России, а также Росгвардия и ФСБ. О случившемся доложили президенту России Владимиру Путину.

Песков также заявлял, что цель этой диверсии заключалась в отвлечении внимания от бахмутского направления и минимизации политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска.

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Евгения Куликова
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