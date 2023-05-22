В Кремле назвали цель диверсии ВСУ в Белгородской области

Песков назвал целью диверсии ВСУ в Белгородской области отвлечение внимания

Цель диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он также сообщил, что Министерство обороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту России Владимиру Путину о попытке прорыва. «Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее 22 мая о том, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что для ликвидации диверсантов принимают меры Вооруженные силы России, а также Росгвардия и ФСБ.

До этого губернатор писал, что Грайворонский округ несколько часов обстреливали со стороны Украины.