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14:23, 22 мая 2023Россия

Губернатор заявил о заходе ДРГ на территорию Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков заявил о заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, для ликвидации диверсантов принимают меры Вооруженные силы (ВС) России, а также Росгвардия и ФСБ. Гладков пообещал информировать о происходящем в Граворонском округе.

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Анастасия Шейкина
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