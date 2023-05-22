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12:33, 22 мая 2023Россия

Белгородские власти заявили об информационной атаке на фоне обстрелов у границы

Гладков заявил о массированной информатаке на Белгородскую область на фоне обстрелов

Фото: Imago-images / Globallookpress.com

Губернатор Вячеслав Гладков заявил о массированной информационной атаке на Белгородскую область на фоне обстрелов у границы. Свое видеообращение по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

По информации белгородских властей, речи об эвакуации жителей двух районов не идет. Гладков отметил, что информационная атака предпринята, чтобы посеять панику среди людей.

«Еще раз повторюсь: в Грайворонском районе при обстрелах ни один мирный житель не пострадал. <...> Вижу, идет массировано распространение информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа… это вранье», — сказал белгородский глава в видеообращении.

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Он призвал граждан к спокойствию и пообещал держать в курсе ситуации.

До этого в некоторых украинских Telegram-каналах распространились сведения о якобы боях на пропускном пункте в Белгородской области. Позже в Telegram-канале Mash назвали фейковыми сообщения об обстреле белгородской Дроновки и боях с диверсионно-разведывательной группой.

22 мая Гладков рассказал, что в Белгородской области рядом с частным жилым домом с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывное устройство. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать, подчеркнул губернатор приграничного российского региона.

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Анна Щербакова
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