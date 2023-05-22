Белгородский губернатор сообщил о сбросе взрывного устройства рядом с домом
В Белгородской области рядом с частным жилым домом с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было сброшено взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что дрон сбросил устройство в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.
«Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте», — уточнил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что в селе Козинка Белгородской области жилой дом загорелся в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что на другой частный участок также прилетел снаряд, из-за чего был поврежден автомобиль, а в доме разрушены несущие конструкции.