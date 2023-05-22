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12:06, 22 мая 2023Россия

Белгородский губернатор сообщил о сбросе взрывного устройства рядом с домом

Белгородский губернатор Гладков: рядом с жилым домом с дрона сбросили взрывное устройство

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгородской области рядом с частным жилым домом с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было сброшено взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дрон сбросил устройство в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

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«Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте», — уточнил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что в селе Козинка Белгородской области жилой дом загорелся в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что на другой частный участок также прилетел снаряд, из-за чего был поврежден автомобиль, а в доме разрушены несущие конструкции.

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Никита Абрамов
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