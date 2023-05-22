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11:50, 22 мая 2023Россия

В граничащем с Украиной регионе жилой дом загорелся из-за обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков заявил о пожаре в доме из-за обстрела ВСУ села Козинка

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В селе Козинка Белгородской области жилой дом загорелся в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

«Под минометным обстрелом находится село Козинка. Один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся», — заявил губернатор.

По словам Гладкова, на другой частный участок также прилетел снаряд, из-за чего был поврежден автомобиль, а в доме разрушились несущие конструкции. На территории еще одного домовладения поврежден забор. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела.

Ранее глава региона сообщил, что 21 мая Украина обстреляла Белгородскую область 71 раз.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Варвара Родикова
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