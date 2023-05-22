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09:22, 22 мая 2023Россия

Стало известно о 71 обстреле приграничного российского региона за сутки

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ 21 мая обстреляли регион 71 раз
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 21 мая, обстреляли Белгородскую область 71 раз. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Волоконовский район был обстрелян 31 раз. Хутор Старый попал и под минометный обстрел, и под обстрел из ствольной артиллерии, всего было выпущено 28 снарядов», — написал он.

В селе Тишанка двумя снарядами повредило офис семейного врача, еще одним была повреждена линия электропередачи рядом с хутором Шаховка. В результате атак никто из местных жителей не пострадал, пояснил Гладков.

Шебекинский городской округ был обстрелян 38 раз. Хутор Марьино попал дважды под минометный обстрел, село Новая Таволжанка было обстреляно из минометов и артиллерии, всего было выпущено восемь снарядов. Также под обстрел из миномета попал таможенный пункт пропуска в Шебекино, еще 19 снарядов прилетело в село Середа.

Также со стороны Украины дважды было атаковано село Головчинов в Грайворонском городском округе. В обоих случаях взрывные устройства были сброшены с квадракоптеров на здание администрации сельского поселения и на линию электропередачи, сообщил глава Белгородской области.

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Евгения Куликова
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