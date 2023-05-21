Российская система ПВО сбила беспилотник над приграничным регионом

Гладков: в Белгородском районе Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

В Белгородском районе Белгородской области системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

Ранее 21 мая стало известно, что сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области попали под обстрел со стороны Украины (ВСУ). Обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района, а также село Новая Таволжанка.

19 мая Гладков также заявлял, что в Шебекинском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила БПЛА. О пострадавших среди местных жителей не сообщалось.

Из-за регулярных обстрелов с 19 октября 2022 года на территории региона действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.