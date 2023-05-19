Российская система ПВО сбила беспилотник над приграничным регионом

В Шебекинском городском округе Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

В Шебекинском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

Днем ранее, 18 мая, Гладков заявил, что Вооруженные силы России (ВСУ) обстреляли село Маломихайловка. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал, повреждения были выявлены в двух частных домовладениях — посечены фасады, крыши и заборы.