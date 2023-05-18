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20:52, 18 мая 2023Россия

ВСУ обстреляли российский приграничный регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Маломихайловка

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы России (ВСУ) обстреляли село Маломихайловка Шебекинского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Было обстреляно село Маломихайловка. Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях — посечены фасады, крыши и заборы», — пояснил глава области.

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Он добавил, что часть снарядов упала в лесополосу, есть очаги возгорания. На место для ликвидации последствий прибыли сотрудники МЧС.

Ранее Гладков сообщил об атаке со стороны Украины на село Дроновка Грайворонского городского округа. В результате обстрела оказались повреждены сети газо- и электроснабжения.

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Никита Абрамов
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