ВСУ обстреляли российский приграничный регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Маломихайловка

Вооруженные силы России (ВСУ) обстреляли село Маломихайловка Шебекинского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Было обстреляно село Маломихайловка. Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях — посечены фасады, крыши и заборы», — пояснил глава области.

Он добавил, что часть снарядов упала в лесополосу, есть очаги возгорания. На место для ликвидации последствий прибыли сотрудники МЧС.

Ранее Гладков сообщил об атаке со стороны Украины на село Дроновка Грайворонского городского округа. В результате обстрела оказались повреждены сети газо- и электроснабжения.