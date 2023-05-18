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14:51, 18 мая 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничное российское село

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Дроновка со стороны ВСУ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Есть повреждение сетей газо- и электроснабжения. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», — написал он.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так 15 мая Гладков заявлял, что город Шебекино подвергся массированному обстрелу. Никто из местных жителей не пострадал, снаряды повредили линии электропередачи.

11 мая из-за обстрела без света остались семь населенных пунктов российского региона — Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка.

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Евгения Куликова
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