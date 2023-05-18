ВСУ обстреляли приграничное российское село

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Дроновка со стороны ВСУ

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Есть повреждение сетей газо- и электроснабжения. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», — написал он.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так 15 мая Гладков заявлял, что город Шебекино подвергся массированному обстрелу. Никто из местных жителей не пострадал, снаряды повредили линии электропередачи.

11 мая из-за обстрела без света остались семь населенных пунктов российского региона — Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка.