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11:00, 11 мая 2023Россия

Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Губернатор Гладков заявил об обстреле Белгородского района со стороны Украины
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Alex Babenko / Reuters

Белгородский район попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, из-за обстрела в селе Черемошное оказалась повреждена линия электропередачи. В результате без света остались семь населенных пунктов — Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка. Последствия обстрела в настоящее время устраняют сотрудники оперативных служб.

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Днем ранее, 10 мая, беспилотник ВСУ взорвался в селе Ольховатка Новооскольского округа Белгородской области. В результате взрыва оказались повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль. Никто не пострадал.

В этот же день при обстреле Шебекино погиб местный житель — его убило флешеттой, которую используют для поражения людей и легкой техники. Мужчина скончался в машине скорой помощи, у него диагностировали черепно-мозговую травму.

Также 10 мая два беспилотника сдетонировали над частным жилым сектором в Белгородской области. Повреждены один автомобиль и два жилых дома, в них выбиты окна и посечены заборы, пострадавших нет.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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