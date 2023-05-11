Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Губернатор Гладков заявил об обстреле Белгородского района со стороны Украины

Белгородский район попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, из-за обстрела в селе Черемошное оказалась повреждена линия электропередачи. В результате без света остались семь населенных пунктов — Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка. Последствия обстрела в настоящее время устраняют сотрудники оперативных служб.

Днем ранее, 10 мая, беспилотник ВСУ взорвался в селе Ольховатка Новооскольского округа Белгородской области. В результате взрыва оказались повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль. Никто не пострадал.

В этот же день при обстреле Шебекино погиб местный житель — его убило флешеттой, которую используют для поражения людей и легкой техники. Мужчина скончался в машине скорой помощи, у него диагностировали черепно-мозговую травму.

Также 10 мая два беспилотника сдетонировали над частным жилым сектором в Белгородской области. Повреждены один автомобиль и два жилых дома, в них выбиты окна и посечены заборы, пострадавших нет.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.