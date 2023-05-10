Появились подробности гибели россиянина при обстреле ВСУ

Shot: пострадавшего при обстреле ВСУ жителя Шебекино убило флешеттой

Пострадавшего при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) жителя Шебекино убило флешеттой, которую используют для поражения людей и легкой техники. Такие подробности появились в Telegram-канале Shot.

О том, что россиянин скончался в машине скорой помощи, 10 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, у мужчины была открытая черепно-мозговая травма.

Флешетта представляет собой металлическую стрелу-дротик размером с карандаш. Площадь поражения такими заостренными элементами при взрыве на высоте составляет 400-800 квадратных метров, а скорость достигает 1200-1500 метров в секунду, уточняет Shot.

Ранее 10 мая стало известно, что в селе Ольховатка Новооскольского округа Белгородской области взорвался украинский беспилотник.