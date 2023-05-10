Стало известно о гибели пострадавшего при обстреле приграничного города жителя

Скончался мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области

Стало известно о гибели мужчины, пострадавшего при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино в приграничной Белгородской области. О том, что житель города скончался, сообщает Shot со ссылкой на собственные источники.

Эту информацию опубликовал и Telegram-канал Mash.

Вскоре после публикации Shot сообщение с подтверждением гибели мужчины опубликовал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма», — сообщил глава региона.

Об обстреле Шебекино сообщалось утром 10 мая. Уточнялось, что после обстрела село было перекрыто, на въезде были вставлены блокпосты.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования. Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.