Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 10 мая 2023Россия

Россиянин пострадал при обстреле ВСУ приграничного региона

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ Шебекина мужчине
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области один человек пострадал из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекину. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По словам губернатора, он выезжал из города, когда начался обстрел. Всего были зафиксированы два прилета по огородам на окраине Шебекина. В результате один из местных жителей получил осколочное ранение в голову.

«Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое. Глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории», — рассказал Гладков.

Как пишет Telegram-канал Shot, сейчас Шебекино перекрыто, на въезде в город выставлены блокпосты.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что в селе Ольховатка Новооскольского округа взорвался беспилотник ВСУ. В результате оказались повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль. О пострадавших не сообщалось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зураб Дарахвелидзе
Обсудить
Последние новости
Украинские беспилотники попытались атаковать военный объект в российском регионе
Российская корова топнула копытом и убила скотника
Стали известны подробности продления зерновой сделки
В Подмосковье против мужчины возбудили дело о реабилитации нацизма
На Украине обвиняемый в госизмене объяснил поступок грибной охотой
Полиция ОАЭ спасла оставшегося без денег россиянина и отправила его домой
В Москве началась встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана
Россиянам назвали главные тренды в одежде на лето
Участок московского метро открылся после реконструкции
Российские космонавты выйдут в открытый космос в середине мая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.