Россиянин пострадал при обстреле ВСУ приграничного региона

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ Шебекина мужчине

В Белгородской области один человек пострадал из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекину. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По словам губернатора, он выезжал из города, когда начался обстрел. Всего были зафиксированы два прилета по огородам на окраине Шебекина. В результате один из местных жителей получил осколочное ранение в голову.

«Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое. Глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории», — рассказал Гладков.

Как пишет Telegram-канал Shot, сейчас Шебекино перекрыто, на въезде в город выставлены блокпосты.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что в селе Ольховатка Новооскольского округа взорвался беспилотник ВСУ. В результате оказались повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль. О пострадавших не сообщалось.