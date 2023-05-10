Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:35, 10 мая 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе взорвался беспилотник

Белгородский губернатор Гладков заявил о взрыве беспилотника в селе Ольховатка

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался в селе Ольховатка Новооскольского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, в результате взрыва оказались повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль. Губернатор граничащего с Украиной российского региона пообещал продолжить обход зданий и начать восстановление повреждений со среды, 10 мая.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее уже сообщалось о возможной атаке беспилотников на Белгородскую область в ночь на 10 мая. Telegram-канал Shot писал, что два беспилотника попытались атаковать приграничный регион. Первый дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы и расстреляли из автомата в небе над Сподарюшино, второй в Ольховатке протаранил линии электропередачи и упал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе взорвался беспилотник
США не нашли доказательств участия спецслужб России в побеге Усса из Италии
Стало известно о массовой переброске частей ВСУ из Харькова и Сум в Запорожье
Пьяный российский подросток утонул во время рыбалки
Стало известно о дорогих незадекларированных часах Пашиняна
В московской пивоварне охранники избили бывшего депутата за грубости официантам
Борьба Казахстана с параллельным импортом в России сказалась на холодильниках
Георгиевские ленты стали причиной скандала на чемпионате мира по дзюдо
Синоптик назвал дату возвращения тепла в Москву
Раскрыта неожиданная причина ранних подъемов у пожилых людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.