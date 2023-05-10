В граничащем с Украиной российском регионе взорвался беспилотник

Белгородский губернатор Гладков заявил о взрыве беспилотника в селе Ольховатка

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался в селе Ольховатка Новооскольского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, в результате взрыва оказались повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль. Губернатор граничащего с Украиной российского региона пообещал продолжить обход зданий и начать восстановление повреждений со среды, 10 мая.

Ранее уже сообщалось о возможной атаке беспилотников на Белгородскую область в ночь на 10 мая. Telegram-канал Shot писал, что два беспилотника попытались атаковать приграничный регион. Первый дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы и расстреляли из автомата в небе над Сподарюшино, второй в Ольховатке протаранил линии электропередачи и упал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.