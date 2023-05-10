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08:36, 10 мая 2023Россия

Два беспилотника попытались атаковать приграничный российский регион

Shot: два беспилотника попытались атаковать Белгородскую область

Фото: Telegram-канал SHOT

Два беспилотника попытались атаковать Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, первый дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Затем пограничники расстреляли его из автомата в небе над российским поселком Сподарюшино.

Второй дрон – беспилотник самолетного типа – протаранил опору линии электропередачи в селе Ольховатка в 50 километрах от границы с Украиной. В результате его падения повреждения получили несколько зданий и один автомобиль. Пострадавших нет.

Ранее 10 мая власти Курской области сообщили о сбитом в регионе беспилотнике. В результате налета повреждена газовая труба и фасад одного из домов села Толмачево.

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Алан Босиков
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