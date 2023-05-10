Система ПВО сбила украинский беспилотник под Курском

Курский губернатор Старовойт заявил о сбитом системой ПВО беспилотнике ВСУ в Толмачево

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат под Курском. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в деревне Толмачево рано утром в среду, 10 мая. Никто не пострадал.

«Есть повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы», — написал российский губернатор.

7 мая ВСУ обстреляли школу и детский сад в Курской области. В Теткино зафиксировали 10 прилетов. В результате оказались повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов, а также газовая труба.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.