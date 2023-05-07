ВСУ обстреляли школу и детский сад в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ школы и детского сада

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу и детский сад в приграничной Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт.

«Поселок Теткино Глушковского района сегодня был обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали 10 прилетов», — пояснил губернатор.

По его словам, повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов, а также газовая труба. В части домов на данный момент отсутствует электричество. Пострадавших нет.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Глушковского района. Он подчеркнул, что было зафиксировано 10 прилетов по поселку Краснооктябрьский. Еще восемь прилетов было по поселку Теткино, пострадавших и разрушений нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).