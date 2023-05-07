Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:04, 7 мая 2023Россия

ВСУ обстреляли школу и детский сад в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ школы и детского сада

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу и детский сад в приграничной Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт.

«Поселок Теткино Глушковского района сегодня был обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали 10 прилетов», — пояснил губернатор.

По его словам, повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов, а также газовая труба. В части домов на данный момент отсутствует электричество. Пострадавших нет.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Глушковского района. Он подчеркнул, что было зафиксировано 10 прилетов по поселку Краснооктябрьский. Еще восемь прилетов было по поселку Теткино, пострадавших и разрушений нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Прилепин рассказал о своем состоянии после взрыва
Россиян научили худеть на даче
Прилепин сообщил о потере сознания во время взрыва автомобиля
Около входа в Освенцим накануне Дня Победы появился ларек с мороженым
Стали известны округа Москвы с максимально подешевевшим вторичным жильем
«Зенит» обыграл «Спартак» и в пятый раз подряд стал чемпионом России
ВСУ обстреляли школу и детский сад в приграничном российском регионе
Угроза распространения пожаров в Свердловской области ликвидирована
В США приспустят флаги страны после стрельбы в Техасе
В Госдуме призвали заранее готовиться к получению Украиной истребителей F-16
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.