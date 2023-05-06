Губернатор приграничного российского региона сообщил об обстреле ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле Глушковского района

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram об обстреле Глушковского района Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Зафиксировано 10 прилетов по поселку Краснооктябрьский. Пострадавших нет, в одном доме выбиты окна», — написал он.

Глава приграничного региона отметил, что еще восемь прилетов было по поселку Теткино, пострадавших и разрушений нет.

Курская область регулярно попадает под обстрелы. Ранее об атаке на поселок Теткино сообщалось 3 мая. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал.