Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:46, 3 мая 2023Россия

ВСУ восемь раз обстреляли приграничный российский поселок

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ восемь раз обстреляли поселок Теткино

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) восемь раз за утро обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в среду, 3 мая, сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал, уточнил он. «В 15 домах повреждены окна, фасады, заборы, пострадала крыша Теткинской поликлиники. Есть повреждение газопровода низкого давления», — написал Старовойт и добавил, что частично было нарушено электроснабжение населенного пункта.

Курская область регулярно попадает под обстрелы. Так, об атаке на поселок Теткино со стороны Украины сообщалось днем ранее, 2 мая. По населенному пункту зафиксировали десять прилетов, никто не пострадал. Глава региона уточнял, что в семи домовладениях различные повреждения.

Он также показал кадры последствий этих обстрелов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Аксенов прокомментировал попытку покушения разведки Украины на руководство Крыма
Названа дата прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Павел Прилучный опубликовал видео с партнерских родов со своей женой
Появились кадры последствий обстрела граничащего с Украиной российского региона
В московском метро пенсионер споткнулся о ноги пассажира и был избит
Лучший боец UFC назвал условие для проведения поединка с Павловичем
ФСБ показала задержание готовившего теракт в Крыму агента украинской разведки
Жители Финляндии и стран Балтии резко устремились в Россию
Путин выразил соболезнования семье Валентина Юдашкина
Появились новые кадры с места пожара в резервуаре с нефтью на Кубани
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.