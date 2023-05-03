ВСУ восемь раз обстреляли приграничный российский поселок

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ восемь раз обстреляли поселок Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) восемь раз за утро обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в среду, 3 мая, сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал, уточнил он. «В 15 домах повреждены окна, фасады, заборы, пострадала крыша Теткинской поликлиники. Есть повреждение газопровода низкого давления», — написал Старовойт и добавил, что частично было нарушено электроснабжение населенного пункта.

Курская область регулярно попадает под обстрелы. Так, об атаке на поселок Теткино со стороны Украины сообщалось днем ранее, 2 мая. По населенному пункту зафиксировали десять прилетов, никто не пострадал. Глава региона уточнял, что в семи домовладениях различные повреждения.

Он также показал кадры последствий этих обстрелов.