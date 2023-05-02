Глава российского региона сообщил об обстреле ВСУ приграничного поселка

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино

Украинские войска обстреляли приграничный поселок Теткино Курской области. Об этом сообщил глава российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Всего зафиксировано 10 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнил губернатор.

В результате обстрела никто не пострадал. Повреждены семь домовладений, а также газовая труба низкого давления. Специалисты уже приступили к восстановлению поврежденных строений и инфраструктуры.

Ранее власти еще одного граничащего с Украиной российского региона — Брянской области заявили об обстреле со стороны Украины. По словам губернатора Александра Богомаза, после обстрела один из домов в селе Курковичи загорелся.