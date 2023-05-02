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09:21, 2 мая 2023Россия

Глава российского региона сообщил об обстреле ВСУ приграничного поселка

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области

Украинские войска обстреляли приграничный поселок Теткино Курской области. Об этом сообщил глава российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Всего зафиксировано 10 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнил губернатор.

В результате обстрела никто не пострадал. Повреждены семь домовладений, а также газовая труба низкого давления. Специалисты уже приступили к восстановлению поврежденных строений и инфраструктуры.

Ранее власти еще одного граничащего с Украиной российского региона — Брянской области заявили об обстреле со стороны Украины. По словам губернатора Александра Богомаза, после обстрела один из домов в селе Курковичи загорелся.

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Алан Босиков
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