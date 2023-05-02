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07:43, 2 мая 2023Россия

При обстреле граничащего с Украиной российского региона загорелся дом

Брянский губернатор Богомаз заявил, что при обстреле ВСУ села Курковичи загорелся дом
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Один из домов в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области загорелся после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По данным главы российского региона, при атаке со стороны Украины никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

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Днем ранее, 1 мая, на железной дороге в Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство. С рельсов сошел локомотив и две цистерны с газойлем и начался пожар. Движение по перегону Унеча — Рассуха в Брянской области восстановили спустя сутки после взрыва в российском регионе.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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