Движение на перегоне в Брянской области после схода состава восстановлено

РЖД: движение на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области восстановлено

Движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области, где сошли с рельсов несколько вагонов, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).

Отмечается, что движение поездов открыли в 04:53 по московскому времени. Восстановительные работы проводили около 300 железнодорожников и 3 специальных поезда. Уложено около 100 метров железнодорожного полотна.

Грузовой поезд сошел с рельсов 1 мая в результате работы неустановленного взрывного устройства. На месте происшествия начался пожар — как пояснили представители экстренных служб, возгорание возникло в результате схода с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем.