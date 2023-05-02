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06:33, 2 мая 2023Россия

Движение на перегоне в Брянской области после схода состава восстановлено

РЖД: движение на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области восстановлено

Кадр из видео: Telegram-канал / «Телеграмма РЖД»

Движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области, где сошли с рельсов несколько вагонов, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).

Отмечается, что движение поездов открыли в 04:53 по московскому времени. Восстановительные работы проводили около 300 железнодорожников и 3 специальных поезда. Уложено около 100 метров железнодорожного полотна.

Грузовой поезд сошел с рельсов 1 мая в результате работы неустановленного взрывного устройства. На месте происшествия начался пожар — как пояснили представители экстренных служб, возгорание возникло в результате схода с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем.

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Юлия Мискевич
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