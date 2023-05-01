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15:20, 1 мая 2023Россия

Поезд сошел с рельсов под Брянском в результате подрыва железной дороги. Что известно о случившемся?

Грузовой поезд с топливом сошел с рельсов под Брянском после подрыва железной дороги

Кадр: Telegram-канал BAZA

В Брянской области грузовой поезд сошел с рельсов в результате работы неустановленного взрывного устройства. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил в Telegram.

ЧП произошло утром в понедельник, 1 мая, в Унечском районе, на 136-м километре железнодорожных путей БрянскУнеча. В железнодорожном составе было 60 вагонов с нефтепродуктами и строительными материалами, 7 из них перевернулись.

Стало известно о возгорании на железнодорожных путях

На месте происшествия начался пожар — как пояснили представители экстренных служб, возгорание возникло в результате схода с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем.

Местный житель, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что перед сходом поезда с рельсов были слышны взрывы. «Было два громких взрыва», — поделился он.

В РЖД прокомментировали случившееся

В холдинге «Российские железные дороги» (РЖД) заявили, что к сходу вагонов грузового поезда привело вмешательство посторонних лиц в работу транспорта.

1 мая в 10:17 на перегоне Унеча — Рассуха Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и семи вагонов грузового поезда

Пресс-служба РЖД

Движение на участке было временно приостановлено. В РЖД предупредили пассажиров о возможных задержках пассажирских поездов №202 НовозыбковМосква и №86 Климов — Москва.

Очевидцы опубликовали видео с места ЧП

В сети появились кадры с места аварии с грузовым поездом под Брянском: на видео был запечатлен горящий тепловоз, сошедший с рельсов, за ним — еще несколько вагонов, пошедших под откос.

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Появились данные о причастных к диверсии в Брянской области

Telegram-канал Mash сообщил, что правоохранительные органы разыскивают двух мужчин, которые, согласно предварительным данным, участвовали в подрыве железнодорожного полотна.

На юго-западе Брянской области введен план «Перехват». Представители правоохранительных органов в ближайших населенных пунктах опрашивают жителей каждого дома, а также выборочно осматривают помещения и участки.

«Известия» уточнили, что одному из подозреваемых на вид 30 лет, он носит бороду, передвигается на велосипеде и одет в спецодежду «Мираторга».

Власти отчитались о ликвидации последствий происшествия

Около 13:00 по московскому времени появились сообщения о том, что пожар на месте подрыва железной дороги в Брянской области локализован. Источник РЕНТ ТВ подтвердил, что в результате инцидента пострадавших нет, в поезде находились только машинист и помощник локомотивной бригады.

Впоследствии губернатор Богомаз пообещал, что к утру железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» будет восстановлено. Временно доставку граждан будут осуществлять автобусы.

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Диверсия в Брянской области стала второй за сутки в России

Рано утром 1 мая также стало известно, что на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области была подорвана опора линии электропередачи (ЛЭП).

Местные власти подчеркнули, что электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не было нарушено. На месте инцидента работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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Варвара Кошечкина
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