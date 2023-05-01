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12:12, 1 мая 2023Россия

Опубликованы первые кадры с места подрыва железной дороги под Брянском

Mash опубликовал первые кадры с места подрыва железной дороги в Брянской области

Опубликованы первые кадры с места подрыва железной дороги в Брянской области. Соответствующий ролик размещен в Telegram-канале Mash.

На видео запечатлен горящий тепловоз, сошедший с рельсов. За ним под откос пошли еще семь вагонов.

Движение на участке Унеча — Рассуха приостановили, из-за чего возможна задержка движения пассажирских поездов №202 НовозыбковМосква и №86 Климов — Москва.

Ранее стало известно, что железнодорожный состав состоял из 60 вагонов с нефтепродуктами и пиломатериалами. Незадолго до схода поезда произошел подрыв железной дороги. Власти уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет, на месте работают экстренные службы.

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Вера Владзиевская
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Опубликованы первые кадры с места подрыва железной дороги под Брянском
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