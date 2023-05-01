Поезд сошел с рельсов под Брянском

Baza: грузовой поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов в Брянской области

Грузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

По его информации, инцидент произошел в понедельник, 1 мая, на перегоне Рассуха — Унеча. В железнодорожном составе было 60 вагонов с нефтепродуктами и пиломатериалами, примерно 7-8 из них в настоящее время лежат на боку.

Согласно предварительным данным, незадолго до схода поезда произошел подрыв железной дороги. На месте ЧП начался пожар, прибыли экстренные службы.

30 апреля сообщалось, что на железнодорожной станции в Новосибирской области обнаружили утечку аммиака. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.