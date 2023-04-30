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09:06, 30 апреля 2023Россия

На железнодорожной станции в России обнаружили утечку аммиака

На железнодорожной станции Инская под Новосибирском обнаружили утечку аммиака

Фото: Gett / Shutterstock / Fotodom

На железнодорожной станции в Новосибирской области обнаружили утечку аммиака. Об этом сообщается на официальном сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры России.

По ее информации, течь аммиачной воды была выявлена около 07:00 по местному времени (03:00 мск) в воскресенье, 30 апреля, на станции Инская при проверке состояния вагонов грузового поезда, следовавшего до станции Усть-Илимск.

Отмечается, что в настоящее время вагон отцеплен от грузового состава, специальные службы ликвидируют последствия случившегося. Прокуратура начала проверку.

16 декабря прошлого года сообщалось, что в Калужской области произошла утечка аммиака произошла после ДТП на трассе М-3 «Украина». В экстренных службах докладывали об одном погибшем.

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Варвара Кошечкина
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