Власти заявили о подрыве железной дороги под Брянском

Губернатор Богомаз: взрывное устройство сработало на ж/д путях в Брянской области

Начало событий в новости Поезд сошел с рельсов под Брянском

Сход грузового поезда с рельсов в Брянской области произошел в результате работы неустановленного взрывного устройства. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил в Telegram.

Губернатор утончил, что ЧП произошло в Унечском районе на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча. По его словам, пострадавших в результате случившегося нет. Движение на участке приостановлено, работают оперативные службы.

О том, что железнодорожный состав из 60 вагонов, груженый нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов в граничащем с Украиной российском регионе, стало известно в понедельник, 1 мая. Согласно данным Baza, примерно 7-8 вагонов в настоящее время лежат на боку, на месте произошел пожар.