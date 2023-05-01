Пожар на месте подрыва железной дороги под Брянском локализовали

РЕН: пожар на месте подрыва железной дороги в Брянской области локализован

Пожар на месте подрыва железной дороги в Брянской области, вызвавший сход грузового поезда с рельсов, локализован. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Источник телеканала уточняет, что с рельсов сошли семь вагонов из 78. В результате инцидента пострадавших нет, в поезде находились только машинист и помощник локомотивной бригады. Mash опубликовал первые кадры с места подрыва железной дороги в Брянской области.

Ранее в РЖД прокомментировали подрыв железной дороги под Брянском. По данным холдинга, к сходу вагонов грузового поезда, перевозившего топливо и строительные материалы, привело вмешательство посторонних лиц в работу транспорта.

До этого губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что ЧП произошло в Унечском районе на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча из-за работы неустановленного взрывного устройства.