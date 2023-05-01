В РЖД прокомментировали подрыв железной дороги под Брянском

В РЖД сообщили о вмешательстве посторонних лиц в работу ж/д транспорта под Брянском

К сходу вагонов грузового поезда, перевозившего топливо и строительные материалы, привело вмешательство посторонних лиц в работу транспорта. Так подрыв железной дороги под Брянском прокомментировали в холдинге «Российские железные дороги» (РЖД), сообщение опубликовано в Telegram.

«1 мая в 10:17 на перегоне Унеча — Рассуха Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и семи вагонов грузового поезда», — приводят подробности инцидента в РЖД.

В компании сообщают, что после схода локомотива возможны задержки в направлении Новозыбков — Москва и Климов — Москва.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что ЧП произошло в Унечском районе на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча из-за работы неустановленного взрывного устройства.

