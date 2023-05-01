Возбуждено уголовное дело из-за подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Дрозденко: по факту подрыва ЛЭП возбуждено уголовное дело

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что по факту подрыва опоры линии электропередач (ЛЭП) в Гатчинском районе возбуждено уголовное дело. Об этом он написал в Telegram-канале.

Дрозденко отметил, что уголовное дело возбуждено по статье 281 УК РФ («Диверсия») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»).

По словам губернатора, на месте происшествия следователи ФСБ вместе с экспертами проводят детальный осмотр места происшествия. Также оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников.

Ранее выяснилось, что инцидент на линии электропередач (ЛЭП) в Гатчинском районе не повлиял на работу Ленинградской АЭС. О подрыве опоры ЛЭП в Гатчинском районе в ночь на 1 мая утром сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.