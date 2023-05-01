Ленинградский губернатор сообщил о подрыве опоры ЛЭП

Губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщил о подрыве опоры ЛЭП

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что на территории Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана опора линии электропередач (ЛЭП). Об этом он написал в Telegram-канале.

«В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство», — сообщил Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области подчеркнул, что электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не было нарушено. По его словам, сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме. Он добавил, что на месте инцидента работают взрывотехники, специалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) и прокуратуры. Дрозденко также призвал жителей Ленинградской области соблюдать бдительность и сообщать правоохранителям о подозрительных лицах и предметах.

Ранее сотрудники ТЭЦ-29 в Электростали заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над станцией. Как сообщалось, незадолго до появления беспилотника на одной из ЛЭП произошло короткое замыкание, из-за чего под ней выгорела трава.