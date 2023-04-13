Беспилотник заметили над ТЭЦ в Подмосковье

Shot: беспилотный летательный аппарат заметили сотрудники ТЭЦ-29 в Электростали

Сотрудники ТЭЦ-29 в Электростали заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над станцией. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что незадолго до появления беспилотника на одной из линий электропередач (ЛЭП) произошло короткое замыкание, из-за чего под ней выгорела трава. Пострадавших в результате инцидента не было.

Позднее выяснилось, что БПЛА запустили сами сотрудники станции, однако полет не был согласован с руководством ТЭЦ-29. С помощью беспилотника рабочие хотели проверить место короткого замыкания, которое, по предварительным данным, произошло из-за технической неисправности.