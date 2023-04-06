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11:41, 6 апреля 2023Россия

Под Москвой на территорию производящего системы ПВО завода упал самодельный дрон

Mash: на территорию производящего системы ПВО завода в Химках упал самодельный дрон
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковных Химках самодельный беспилотный летательный аппарат упал на территории завода «Факел», который производит системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, на заводе, где упал дрон, производят систему ПВО «Тор», С-400, а также модернизируют С-300 и «Осу». Беспилотник нашли охранники при обходе территории предприятия — он был похож на собранный кустарно квадрокоптер.

Известно, что на корпусе дрона были закреплены несколько камер. По предварительным данным, беспилотник упал из-за глушилок связи, его конструктора в настоящее время ищут правоохранители.

В марте в Подмосковье беспилотник запутался в линиях электропередачи. Каких-либо опознавательных знаков на дроне, замеченном в Подмосковье, не было.

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Анастасия Шейкина
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