Под Москвой на территорию производящего системы ПВО завода упал самодельный дрон

Mash: на территорию производящего системы ПВО завода в Химках упал самодельный дрон

В подмосковных Химках самодельный беспилотный летательный аппарат упал на территории завода «Факел», который производит системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, на заводе, где упал дрон, производят систему ПВО «Тор», С-400, а также модернизируют С-300 и «Осу». Беспилотник нашли охранники при обходе территории предприятия — он был похож на собранный кустарно квадрокоптер.

Известно, что на корпусе дрона были закреплены несколько камер. По предварительным данным, беспилотник упал из-за глушилок связи, его конструктора в настоящее время ищут правоохранители.

В марте в Подмосковье беспилотник запутался в линиях электропередачи. Каких-либо опознавательных знаков на дроне, замеченном в Подмосковье, не было.