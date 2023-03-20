Беспилотник запутался в линиях электропередачи под Москвой

Mash: второй за день беспилотник в России запутался в линиях электропередачи под Москвой

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) запутался в линиях электропередачи в подмосковном Щелково. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Это уже второй за день подобный случай в России. По сведениям издания, каких-либо опознавательных знаков на дроне, замеченном в Подмосковье, не было. Специалисты уже оцепили место, где был обнаружен объект.

Эксперты начали устанавливать, откуда мог быть направлен запутавшийся в линиях электропередачи беспилотник.

20 марта сообщалось, что в Белгородской области в пяти километрах от российско-украинской границы обнаружили дрон, который запутался в линии электропередачи.

До этого стало известно о дроне, упавшем в Одоевском районе Тульской области. БПЛА заметили в поле вдали от жилых домов. Опознавательных знаков на корпусе устройства не найдено.