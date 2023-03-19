В российском регионе упал беспилотник

В Тульской области обнаружили упавший беспилотник без опознавательных знаков

В Тульской области упал беспилотник. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в комитете российского региона по региональной безопасности.

«19 марта в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности», — сказано в заявлении.

На месте происшествия работают оперативные службы. Безопасности местного населения и инфраструктуры ничего не угрожает, добавили в комитете.

Ранее, 16 марта, сообщалось, что беспилотник был сбит в Сакском районе Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.