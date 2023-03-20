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13:15, 20 марта 2023Россия

Россияне нашли запутавшийся в ЛЭП дрон в пяти километрах от границы с Украиной

Mash: запутавшийся в ЛЭП дрон нашли в пяти километрах от границы с Украиной под Белгородом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Белгородской области в пяти километрах от российско-украинской границы нашли дрон, который запутался в линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов поста, беспилотник обнаружили жители села Нечаевка. Кроме того, россияне наши в поле осколки устройства. Принадлежность дрона не уточняется. Предположительно, им управляли иностранцы, пишет канал.

Накануне беспилотник также нашли в Одоевском районе Тульской области. Дрон упал в поле вдали от жилых домов. Опознавательные знаки на корпусе устройства не обнаружили. Власти заверили, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

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Константин Лысяков
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