Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:24, 20 марта 2023Россия

Стало известно об обнаружении взрывчатки в упавшем в Тульской области дроне

SHOT: во время обследования упавшего в Тульской области беспилотника нашли взрывчатку

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Во время обследования упавшего в Тульской области беспилотника обнаружили взрывчатку. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, внутри дрона было около двух килограммов кумулятивных боеприпасов, предназначенных для поражения броневых подвижных и стационарных целей.

Беспилотник в Одоевском районе Тульской области нашли 19 марта. Дрон находился в поле вдали от жилых домов, на его корпусе отсутствовали знаки ведомственной принадлежности и опознавательные знаки. Власти заверяли, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

Впоследствии в сети появились кадры с места обнаружения дрона. На них видно, что БПЛА лежит на земле в поле. По предварительным данным, дальность его полета составляет 600 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало на видео подвиг российского сержанта
В Совфеде порассуждали о возможности возвращения смертной казни
Рецидивист зарезал бывшую жену в российском городе
Медведев назвал главный порок системы международного публичного права
Занятия сексом назвали альтернативой спортивным тренировкам
Начато расследование убийства командира взвода ППС в Херсонской области
В Латвии начались учения НАТО
В Европе признали отставание военной промышленности
58-летняя блогерша с покрытым татуировками телом ответила на хейт в сети
Стало известно об обнаружении взрывчатки в упавшем в Тульской области дроне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.