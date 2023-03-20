Стало известно об обнаружении взрывчатки в упавшем в Тульской области дроне

SHOT: во время обследования упавшего в Тульской области беспилотника нашли взрывчатку

Во время обследования упавшего в Тульской области беспилотника обнаружили взрывчатку. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, внутри дрона было около двух килограммов кумулятивных боеприпасов, предназначенных для поражения броневых подвижных и стационарных целей.

Беспилотник в Одоевском районе Тульской области нашли 19 марта. Дрон находился в поле вдали от жилых домов, на его корпусе отсутствовали знаки ведомственной принадлежности и опознавательные знаки. Власти заверяли, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

Впоследствии в сети появились кадры с места обнаружения дрона. На них видно, что БПЛА лежит на земле в поле. По предварительным данным, дальность его полета составляет 600 километров.