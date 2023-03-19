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19:53, 19 марта 2023Россия

Упавший в Тульской области беспилотник попал на видео

Появилось видео с места падения беспилотника в Тульской области

Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), упавший в Тульской области, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что БПЛА без опознавательных знаков лежит на земле в поле. По предварительным данным, дальность его полета составляет 600 километров. Сотрудники экстренных служб выясняют, кому он принадлежит.

Беспилотник нашли в Одоевском районе между населенными пунктами Маловель и Петровское. Место падения находится вдали от жилых домов.

Ранее сообщалось, что беспилотник был сбит в Сакском районе Крыма.

Илона Палей
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