Оценены последствия подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Подрыв опоры ЛЭП в Ленобласти не повлиял на работу Ленинградской АЭС

Инцидент на линии электропередач (ЛЭП) в Гатчинском районе не повлиял на работу Ленинградской АЭС. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам представителя станции, подрыв опоры ЛЭП не нарушил работу Ленинградской АЭС и обошелся без серьезных последствий. В организации уточнили, что во время взрыва на ЛАЭС было зафиксировано переключение на резервную линию электропередачи, но снижения мощности при этом не произошло.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что со второй опоры ЛЭП сняли взрывное устройство. По оценкам специалистов, угроза подрыва ЛЭП ликвидирована.

О подрыве опоры ЛЭП в Гатчинском районе в ночь на 1 мая утром сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На место инцидента выехали взрывотехники, специалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) и прокуратуры.