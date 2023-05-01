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09:37, 1 мая 2023Россия

С опоры ЛЭП в Ленобласти сняли взрывное устройство

Губернатор Ленинградской области Дрозденко: со второй опоры ЛЭП сняли взрывное устройство

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на территории Сусанинского поселения Гатчинского района с опоры линии электропередач (ЛЭП) сняли взрывное устройство. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам главы региона, взрывотехники разминировали заряд с взрывателем. В настоящий момент угроза подрыва ЛЭП ликвидирована, на месте проводится обследование других близлежащих опор поврежденной линии.

Ранее Дрозденко сообщил о подрыве опоры ЛЭП в этом районе. Губернатор Ленинградской области подчеркнул, что электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не было нарушено. По его словам, сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме.

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Варвара Кошечкина
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