С опоры ЛЭП в Ленобласти сняли взрывное устройство

Губернатор Ленинградской области Дрозденко: со второй опоры ЛЭП сняли взрывное устройство

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на территории Сусанинского поселения Гатчинского района с опоры линии электропередач (ЛЭП) сняли взрывное устройство. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам главы региона, взрывотехники разминировали заряд с взрывателем. В настоящий момент угроза подрыва ЛЭП ликвидирована, на месте проводится обследование других близлежащих опор поврежденной линии.

Ранее Дрозденко сообщил о подрыве опоры ЛЭП в этом районе. Губернатор Ленинградской области подчеркнул, что электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не было нарушено. По его словам, сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме.