Названа причина пожара на железной дороге в Брянской области

Пожар под Брянском возник из-за схода с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем

Пожар на железной дороге в Брянской области возник в результате схода с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем. Такую причину назвали в экстренных службах региона, пишет ТАСС.

Ранее региональное правительство уточнило, что грузовой поезд, сошедший с рельсов из-за подрыва железнодорожного полотна, перевозил топливо и строительные материалы.

Пострадавших в результате случившегося нет. Движение на участке приостановлено, работают оперативные службы.

О том, что железнодорожный состав из 60 вагонов сошел с рельсов в граничащем с Украиной российском регионе, стало известно в понедельник, 1 мая. Согласно данным Baza, примерно 7-8 вагонов в настоящее время лежат на боку, на месте произошел пожар.