Раскрыты подробности о сошедшем с рельсов поезде под Брянском

Власти Брянской области: сошедший с рельсов поезд перевозил топливо и стройматериалы

Грузовой поезд, сошедший с рельсов в Брянской области в результате подрыва железнодорожного полотна, перевозил топливо и строительные материалы. Подробности раскрыли власти региона, пишет РИА Новости.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что ЧП произошло в Унечском районе на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча из-за работы неустановленного взрывного устройства.

Пострадавших в результате случившегося нет. Движение на участке приостановлено, работают оперативные службы.

О том, что железнодорожный состав из 60 вагонов сошел с рельсов в граничащем с Украиной российском регионе, стало известно в понедельник, 1 мая. Согласно данным Baza, примерно 7-8 вагонов в настоящее время лежат на боку, на месте произошел пожар.

