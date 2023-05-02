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09:33, 2 мая 2023Россия

Появились кадры последствий обстрела граничащего с Украиной российского региона

Курский губернатор Старовойт опубликовал кадры последствий обстрела Теткино со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

В сети появились кадры последствий обстрела поселка Теткино Курской области. Их публикует губернатор граничащего с Украиной российского региона в Telegram-канале.

На кадрах видны посеченные от снарядов заборы и дома, в некоторых из них выбиты стекла.

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Украина обстреляла Теткино утром во вторник, 2 мая. По населенному пункту зафиксировали десять прилетов, никто не пострадал. Как сообщил Старовойт, в семи домовладениях различные повреждения.

До этого Курская область попала под обстрел со стороны Украины 27 апреля. В результате оказались обесточены два населенных пункта, никто не пострадал.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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