Появились кадры последствий обстрела граничащего с Украиной российского региона

Курский губернатор Старовойт опубликовал кадры последствий обстрела Теткино со стороны ВСУ

В сети появились кадры последствий обстрела поселка Теткино Курской области. Их публикует губернатор граничащего с Украиной российского региона в Telegram-канале.

На кадрах видны посеченные от снарядов заборы и дома, в некоторых из них выбиты стекла.

Украина обстреляла Теткино утром во вторник, 2 мая. По населенному пункту зафиксировали десять прилетов, никто не пострадал. Как сообщил Старовойт, в семи домовладениях различные повреждения.

До этого Курская область попала под обстрел со стороны Украины 27 апреля. В результате оказались обесточены два населенных пункта, никто не пострадал.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

